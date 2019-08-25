Площадь лесных пожаров в России увеличилась на почти 8000 гектаров

По данным на 00:00 по Москве 25 августа на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.

В сообщении на сайте учреждения также говорится, что по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24 августа в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, зафиксировано в Красноярском крае - 84 пожара на землях лесного фонда на площади 22,1 тысячи гектаров. Еще три пожара на площади 13,2 тысячи гектаров тушили на Чукотке.

В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС.

Всего для тушения лесных пожаров было задействовано 1,4 тыс. человек, 158 единиц техники, 27 воздушных судов на мониторинге и 12 воздушных судов на тушении.

Кроме того, по состоянию на раннее утро воскресенья, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находились под постоянным наблюдением и контролем 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 675, 8 тыс. гектаров. Тушение этих пожаров на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС уже прекращено. Речь идет о 39 пожарах на площади почти 354,7 тыс. гектаров в Республике Саха (Якутия), 17 пожарах на площади 302,1 тыс. гектаров в Красноярском крае, об одном пожаре на площади 14,8 тыс. гектаров в Чукотском автономном округе, об одном пожаре на площади 4,1 тыс. гектара в Бурятии, об одном пожаре в Амурской области.