Инструкция: как посмотреть, сколько денег вы можете забрать из второй пенсионной ступени?

Чтобы посмотреть, какая сумма у вас скопилась на второй пенсионной ступени, надо зайти на сайт Pensionikeskus и авторизироваться, после чего перед вами откроется страница со сводной выпиской с вашего пенсионного счета, пишет портал Geenius.

Для того, чтобы увидеть состояние вашей второй пенсионной ступени, надо нажать в находящемся слева меню «Minu päringud», а после «Saldoteatis». После этого откроется страница, где надо выбрать сегодняшнее число и вторую ступень, а после этого нажать на «Otsi».

Затем вы увидите отчет о балансе с указанием единиц ценных бумаг и их стоимости. Важной является графа «Kokku», которая покажет вам, сколько денег вы собрали во второй ступени.

Также баланс пенсионной ступени можно посмотреть в интернет-банке.