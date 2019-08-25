Вс, 25.08.2019
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  • Инструкция: как посмотреть, сколько денег вы можете забрать из второй пенсионной ступени?

Инструкция: как посмотреть, сколько денег вы можете забрать из второй пенсионной ступени?

Евро.

ФОТО: SCANPIX

На этой неделе правительство Эстонской Республики утвердило принципы реформы второй пенсионной ступени. Реформа будет запущена в следующем году. Подача первых заявлений должна завершиться 31 августа 2020 года. Первые выплаты должны стать возможными с начала 2021 года.

Чтобы посмотреть, какая сумма у вас скопилась на второй пенсионной ступени, надо зайти на сайт Pensionikeskus и авторизироваться, после чего перед вами откроется страница со сводной выпиской с вашего пенсионного счета, пишет портал Geenius.

Для того, чтобы увидеть состояние вашей второй пенсионной ступени, надо нажать в находящемся слева меню «Minu päringud», а после «Saldoteatis». После этого откроется страница, где надо выбрать сегодняшнее число и вторую ступень, а после этого нажать на «Otsi».

Затем вы увидите отчет о балансе с указанием единиц ценных бумаг и их стоимости. Важной является графа «Kokku», которая покажет вам, сколько денег вы собрали во второй ступени.

Также баланс пенсионной ступени можно посмотреть в интернет-банке.

Стоит отметить, что забравшему средства из II пенсионной ступени человеку нужно будет заплатить с них подоходный налог.

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