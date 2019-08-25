Работники украинской АЭС устроили незаконный майнинг криптовалюты на рабочем месте

Нескольких должностных лиц станции подозревают в добыче криптовалюты с использованием компьютерной техники с подключением к интернету, которую несанкционированно разместили в помещениях АЭС.

На атомной станции изъяты видеокарты, системные блоки и другое оборудование для майнинга. В cлужбе безопасности не исключают, что добывали криптовалюту не только сотрудники АЭС, но и военные из Национальной гвардии Украины, которые охраняли станцию.