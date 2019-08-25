Работники украинской АЭС устроили незаконный майнинг криптовалюты на рабочем месте

Центральный районный суд города Николаева на Украине санкционировал изъятие и арест оборудования Южно-Украинской атомной электростанции, которое фигурирует в уголовном производстве против работников АЭС. Речь идет о майнинге криптовалюты прямо на режимном объекте, пишет Postimees.
Нескольких должностных лиц станции подозревают в добыче криптовалюты с использованием компьютерной техники с подключением к интернету, которую несанкционированно разместили в помещениях АЭС.
На атомной станции изъяты видеокарты, системные блоки и другое оборудование для майнинга. В cлужбе безопасности не исключают, что добывали криптовалюту не только сотрудники АЭС, но и военные из Национальной гвардии Украины, которые охраняли станцию.
В решении суда отмечено, что несанкционированная добыча «крипты» привела к разглашению сведений о защите АЭС, что является государственной тайной. Какую именно криптовалюту добывали на АЭС, в суде не сообщили.