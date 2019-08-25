Картина дня: трагедия на Baltic Queen, русофобия в Локса, новые киносъемки и стрельба в Финляндии

Гражданин Эстонии спрыгнул за борт шедшего из Таллинна в Стокгольм парома Tallink

Сегодня утром на подходе к Стокгольму гражданин Эстонии спрыгнул с борта судна компании Tallink. Около 9 утра в воскресенье на борту парома Baltic Queen прозвучал сигнал тревоги "человек за бортом". Читать далее...

В тюрьме умер 26-летний мужчина

В Тартуской тюрьме вчера умер 26-летний заключенный. Сокамерник сообщил утром охране, что 26-летнего мужчину не удается разбудить. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Читать далее...

Праздничную речь мэра Локса прервал оккупировавший сцену русофоб

В субботу на городской площади Локса отмечали 26-й день рождения города. Каплей дегтя в бочке меда на радостном для горожан событии стал мужчина, который во время выступления мэра поднялся на сцену с ксенофобной речью. Читать далее...

Инструкция: как посмотреть, сколько денег вы можете забрать из второй пенсионной ступени?

На этой неделе правительство Эстонской Республики утвердило принципы реформы второй пенсионной ступени. Реформа будет запущена в следующем году. Подача первых заявлений должна завершиться 31 августа 2020 года. Первые выплаты должны стать возможными с начала 2021 года. Читать далее...

Инкассо-фирмы хотят урвать жирный кусок от пенсионных накоплений второй ступени

Одним из аспектов критики второй ступени пенсионного страхования всегда было то, что она является обязательной, и из нее нельзя забрать деньги в случае необходимости. Без внимания же оставалась другая сторона медали: вторая ступень защищена как перед государством, так и перед коллекторами. Читать далее...

C понедельника меняется расписание поездов Elron: смотрите, затронут ли изменения вас

С понедельника пассажирам Elron, следующим в направлении Палдиски, больше возможностей для поездки обеспечат также подменные автобусы. В утренние часы в расписание движения включен также дополнительный поезд Кейла-Таллинн. Читать далее...

Не пугайтесь взрывов: в Эстонии будет снимать фильм еще один знаменитый режиссер

В волости Ныо в деревне Тамса вблизи Киндралимяги завтра, 26 августа, можно будет услышать выстрелы и взрывы, которые будут раздаваться в рамках подготовки к съемкам фильма. Читать далее...

Гражданин Эстонии выжил после крушения моторки на Волге в Саратовской области

В российском городе Балаково, рядом с Саратовской ГЭС перевернулась лодка «Прогресс-2» с четырьмя рыбками. Двое из них найдены живыми. Они сообщили, что остальные мужчины утонули, но поисковая операция продолжается. Читать далее...

Двое полицейских ранены в перестрелке в Финляндии

Прошлой ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо. В покушении на убийство сотрудников полиции подозреваются несколько человек, сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии. Читать далее...

Американскую женщину-астронавта подозревают в первом в истории космическом преступлении