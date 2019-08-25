Картина дня: трагедия на пароме Tallink, русофобия в Локса и новые киносъемки

Гражданин Эстонии спрыгнул за борт шедшего из Таллинна в Стокгольм парома Tallink

Сегодня утром на подходе к Стокгольму гражданин Эстонии спрыгнул с борта судна компании Tallink. Около 9 утра в воскресенье на борту парома Baltic Queen прозвучал сигнал тревоги "человек за бортом". Читать далее...

В тюрьме умер 26-летний мужчина

В Тартуской тюрьме вчера умер 26-летний заключенный. Сокамерник сообщил утром охране, что 26-летнего мужчину не удается разбудить. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Читать далее...

Праздничную речь мэра Локса прервал оккупировавший сцену русофоб

В субботу на городской площади Локса отмечали 26-й день рождения города. Каплей дегтя в бочке меда на радостном для горожан событии стал мужчина, который во время выступления мэра поднялся на сцену с ксенофобной речью. Читать далее...

Инструкция: как посмотреть, сколько денег вы можете забрать из второй пенсионной ступени?

На этой неделе правительство Эстонской Республики утвердило принципы реформы второй пенсионной ступени. Реформа будет запущена в следующем году. Подача первых заявлений должна завершиться 31 августа 2020 года. Первые выплаты должны стать возможными с начала 2021 года. Читать далее...

Инкассо-фирмы хотят урвать жирный кусок от пенсионных накоплений второй ступени

Одним из аспектов критики второй ступени пенсионного страхования всегда было то, что она является обязательной, и из нее нельзя забрать деньги в случае необходимости. Без внимания же оставалась другая сторона медали: вторая ступень защищена как перед государством, так и перед коллекторами. Читать далее...

Не вернулся домой: полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Виймси 40-летнего Каспара. Читать далее...

Жителей Эстонии призывают пройти обследование: каждый год раком толстой кишки заболевают 1000 человек

Скрининговое обследование является хорошим способом проверить состояние своего здоровья. Скрининг важен для выявления заболевания на самой ранней стадии, когда человек еще не подозревает о заболевании. Читать далее...

C понедельника меняется расписание поездов Elron: смотрите, затронут ли изменения вас

С понедельника пассажирам Elron, следующим в направлении Палдиски, больше возможностей для поездки обеспечат также подменные автобусы. В утренние часы в расписание движения включен также дополнительный поезд Кейла-Таллинн. Читать далее...

Не пугайтесь взрывов: в Эстонии будет снимать фильм еще один знаменитый режиссер

В волости Ныо в деревне Тамса вблизи Киндралимяги завтра, 26 августа, можно будет услышать выстрелы и взрывы, которые будут раздаваться в рамках подготовки к съемкам фильма. Читать далее...

Видео с камер наблюдения: мужчина с канистрой сжег дотла похоронное бюро

В ночь на субботу, 24 августа, горело здание, в котором работает похоронное бюро Viimne tee. Оказалось, что речь идет о поджоге. Преступление засняли камеры. Читать далее...

Гражданин Эстонии выжил после крушения моторки на Волге в Саратовской области

В российском городе Балаково, рядом с Саратовской ГЭС перевернулась лодка «Прогресс-2» с четырьмя рыбками. Двое из них найдены живыми. Они сообщили, что остальные мужчины утонули, но поисковая операция продолжается. Читать далее...

Ловим момент: последняя неделя лета будет жаркой

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается солнечная и теплая летняя погода. Читать далее...

Двое полицейских ранены в перестрелке в Финляндии

Прошлой ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо. В покушении на убийство сотрудников полиции подозреваются несколько человек, сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии. Читать далее...

Американскую женщину-астронавта подозревают в первом в истории космическом преступлении