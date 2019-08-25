«Они не были женаты и пяти минут»: в США юные молодожены погибли сразу после свадебной церемонии

По словам родственников, 23 августа 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Будро Морган вышли из здания мирового суда, где заключили брак, и сели в автомобиль Chevrolet, водителем был жених.

Выезжая на шоссе 87, автомобиль молодоженов столкнулся с грузовиком с прицепом Ford F-250, который ехал на юг. Молодая пара погибла на месте происшествия. Мужчина за рулем грузовика не пострадал. Полиция округа Ориндж расследует трагическую аварию, никаких обвинений пока не выдвинуто.