Современные реалии: эстонец меняет жилье каждые пять лет

Люди стали чаще переезжать. Теперь в одной квартире не задерживаются дольше 5-7 лет.

"Сначала покупают однокомнатную или двухкомнатную квартиру, потом появляется семья и уже требуется большая жилплощадь. В какой-то момент у молодых на эмоциях возникает желание перебраться за город, а потом они опять возвращаются в город. Старшее поколение также возвращается из деревень в город", – говорит гендиректор Uus Maa Кристи Дёмин.