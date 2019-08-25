Современные реалии: эстонец меняет жилье каждые пять лет

Аналитики в эфире радио Äripäev обсудили, что жители Эстонии за свою жизнь успевают сменить место жительства несколько раз, поэтому в двух крупнейших городах Эстонии на продажу выставляют как большие квартиры, так и маленькие.
Люди стали чаще переезжать. Теперь в одной квартире не задерживаются дольше 5-7 лет.
"Сначала покупают однокомнатную или двухкомнатную квартиру, потом появляется семья и уже требуется большая жилплощадь. В какой-то момент у молодых на эмоциях возникает желание перебраться за город, а потом они опять возвращаются в город. Старшее поколение также возвращается из деревень в город", – говорит гендиректор Uus Maa Кристи Дёмин.