Жителей Эстонии призывают пройти обследование: каждый год раком толстой кишки заболевают 1000 человек

Поскольку рак толстой кишки развивается медленно и поэтапно, то с возрастом увеличивается и риск заболеваемости раком. Риск заболеваемости начинает резко расти с 50 лет.

Девять из десяти людей из всех заболевших раком толстой кишки пребывают в возрасте старше 50 лет.

Скрининговое обследование является хорошим способом проверить состояние своего здоровья. Скрининг важен для выявления заболевания на самой ранней стадии, когда человек еще не подозревает о заболевании.

«Скрининг помогает снизить смертность от рака толстой кишки, снижая риск примерно на 30 процентов», - говорит хирург и онколог из Северо-Эстонской региональной больницы доктор Тийта Сууроя.

Лечение заболевания на ранней стадии легче и менее болезненно для человека и его родственников, чем лечение или болезнь на поздней стадии.

По словам главного специалиста отдела развития Пакета Первичной Помощи Больничной кассы Маде Бамбус, для скрининга важно не только его существование, но и эффективность и польза для здоровья, которые они приносят как человеку, так и людям в целом.

«Я искренне верю, что большинство людей в нашей стране выше среднего знают о здоровье, скорее вопрос заключается в том, как заставить людей действовать в соответствии с их знаниями. В Эстонии каждый год раком толстой кишки заболевают приблизительно 1000 человек, и это число должно быть значительно ниже», - размышляет управляющий проектом компании Тайси Кыйев. По ее словам, отчетность по скринингу является одним из способов, помогающих определить правильное поведение в отношении здоровья.

Как проходит скрининговое обследование?

В Эстонии как и в большинстве стран в качестве метода скринингового обследования используется тест на скрытую кровь - на основании данного анализа можно обнаружить в фекалиях кровь. Колоноскопия – это эндоскопическое обследование толстой кишки при помощи видеокамеры, помещенной в гибкую трубку (эндоскопа). Данное обследование проводится только тем пациентам, у которых тест на скрытую кровь дал позитивный результат.

Участникам скринингового исследования по почте на зарегистрированный в регистре народонаселения адрес будет выслано приглашение от имени семейного врача. В приглашении дана информация о том, что необходимый для участия комплект для забора пробы человек получит в своем центре семейных врачей, и ему/ей необходимо зарегистрироваться на прием к семейной медсестре. На приеме у семейного врача или семейной медсестры человек получит комплект для забора пробы кала. В комплект входят контейнер для забора пробы, информационный материал, анкета и конверт с оплаченным ответом, на котором напечатан адрес лаборатории. Пробу человек собирает дома, после чего по почте отправляет ее в лабораторию. Почтовые расходы за отправку заранее оплачены, человек этих расходов не несет.