Вс, 25.08.2019
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Фото и видео: ночью по Тарту гоняли сотни велосипедистов

В субботу вечером на парковке возле торгового центра Jõe в Тарту собрались сотни велосипедистов. Причиной стало желание насладиться ночным городом. Велосипедистов не напугал ни маршрут в 15 километров, ни отсутствие определенного маршрута, пишет Tartu Postimees.

В рамках фестиваля UIT вчера прошла ночная совместная поездка велосипедистов, целью которой являлось увидеть Тарту с другой стороны. Известно было лишь о конечном пункте поездки — праздник в честь фестиваля на улице Пуйэстеэ, а вот сам маршрут оставался тайной. Всего поездка продлилась полтора часа.

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