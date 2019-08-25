Фото и видео: ночью по Тарту гоняли сотни велосипедистов

В рамках фестиваля UIT вчера прошла ночная совместная поездка велосипедистов, целью которой являлось увидеть Тарту с другой стороны. Известно было лишь о конечном пункте поездки — праздник в честь фестиваля на улице Пуйэстеэ, а вот сам маршрут оставался тайной. Всего поездка продлилась полтора часа.