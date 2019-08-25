Спасательная операция на море: человек попал в беду, в воздух подняли вертолет

Вчера в Центр морской охраны поступило сообщение, что в Рижском заливе сбился с курса плывший в сторону Рухну лодочник, который не может ориентироваться в море и не знает своего местонахождения.

Его отправились искать морские спасатели-добровольцы и вертолет Департамента полиции и погранохраны, в то же время Центр морской охраны пытался с помощью позиционирования установить его местонахождение.