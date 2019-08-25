Вс, 25.08.2019
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  • Спасательная операция на море: человек попал в беду, в воздух подняли вертолет

Спасательная операция на море: человек попал в беду, в воздух подняли вертолет

Спасатели помогли заблудившемуся в море.

ФОТО: Heiki Kukk

Вчера вечером вблизи Рухну спасательная операция на море завершилась удачно и потерявшемуся в море лодочнику помогли добраться до порта Рингсу, пишет Postimees.

Вчера в Центр морской охраны поступило сообщение, что в Рижском заливе сбился с курса плывший в сторону Рухну лодочник, который не может ориентироваться в море и не знает своего местонахождения.

Его отправились искать морские спасатели-добровольцы и вертолет Департамента полиции и погранохраны, в то же время Центр морской охраны пытался с помощью позиционирования установить его местонахождение.

Около 20 часов добровольцы нашли заблудившегося в семи милях от острова. Спасатели сопроводили лодочника до порта Рингсу на острове Рухну.

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