Стрельба в Финляндии: опасные и вооруженные преступники могли уехать из страны

По словам начальника следствия Киммо Хухта-Ахо, события начали бурно развиваться после того, как сотрудники полиции в половине первого ночи прибыли по вызову в одно из помещений в индустриальной зоне города Порвоо. Преступники потребовали, чтобы полицейские бросили оружие, после чего открыли по ним огонь.

Стрелявших было двое. Они скрылись с места происшествия, сейчас ведется их розыск. Подозреваемые - мужчины.

Полиция допускает, что они могли уехать из страны.

Полиция в интересах следствиях не комментирует многие подробности инцидента. Хухта-Ахо заявил, что поделится новыми сведениями в ближайшее время.

Уже ранее полиция сообщила, что преступники – опасны и вооружены, но не представляют опасности для посторонних. Начальник следствия подчеркнул, что мишенью преступников были именно стражи порядка. Стрельба расследуется по статье УК "Покушение на убийство".