Стрельба в Финляндии: опасные и вооруженные преступники могли уехать из страны

Финская полиция раскрыла некоторые подробности инцидента со стрельбой в Порвоо, в результате которого были ранены двое полицейских, передает Yle.
По словам начальника следствия Киммо Хухта-Ахо, события начали бурно развиваться после того, как сотрудники полиции в половине первого ночи прибыли по вызову в одно из помещений в индустриальной зоне города Порвоо. Преступники потребовали, чтобы полицейские бросили оружие, после чего открыли по ним огонь.
Стрелявших было двое. Они скрылись с места происшествия, сейчас ведется их розыск. Подозреваемые - мужчины.
Полиция допускает, что они могли уехать из страны.
Полиция в интересах следствиях не комментирует многие подробности инцидента. Хухта-Ахо заявил, что поделится новыми сведениями в ближайшее время.
Уже ранее полиция сообщила, что преступники – опасны и вооружены, но не представляют опасности для посторонних. Начальник следствия подчеркнул, что мишенью преступников были именно стражи порядка. Стрельба расследуется по статье УК "Покушение на убийство".
Одного из пострадавших сотрудников полиции уже выписали из больницы, второй полицейский пока еще остается на лечении.