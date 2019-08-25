Пн, 26.08.2019
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Стрельба в Финляндии: опасных и вооруженных преступников задержали

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Финский полицейский вблизи места происшествия.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Финская полиция раскрыла некоторые подробности инцидента со стрельбой в Порвоо, в результате которого были ранены двое полицейских, передает Yle.

По словам начальника следствия Киммо Хухта-Ахо, события начали бурно развиваться после того, как сотрудники полиции в половине первого ночи прибыли по вызову в одно из помещений в индустриальной зоне города Порвоо. Преступники потребовали, чтобы полицейские бросили оружие, после чего открыли по ним огонь. Стрелявших было двое. Они скрылись с места происшествия.

Полиция предполагала, что они могли уехать из страны.

Поздно вечером в воскресенье финская полиция сообщила, что в Тампере задержаны двое мужчин, которых подозревают в причастности к стрельбе в Порвоо.

О задержании мужчин рассказал глава полиции Сеппо Колехмайнен в студии теленовостей Yle. Вскоре после этого о задержании мужчин сообщила Центральная криминальная полиция.

Задержанию предшествовала погоня, во время которой преступники открыли огонь по полицейским.

Пока нет информации о личности задержанных.

Одного из пострадавших сотрудников полиции уже выписали из больницы, второй полицейский пока еще остается на лечении.

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