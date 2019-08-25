Вс, 25.08.2019
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Видео: в Испании эвакуировали пляж после обнаружения бомбы

Эвакуация пляжа в Барселоне.

ФОТО: Ignacio Murillo / AP

Сегодня, 25 августа, посетителей пляжа Сан-Себастьян в Барселоне эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает Fontanka со ссылкой на El Mundo

По данным издания, водолаз Гражданской гвардии Каталонии случайно нашел в нескольких метрах от берега взрывное устройство. По предварительной информации, речь идет о бомбе времени гражданской войны в Испании. 

В операции по разминированию участвуют три лодки Гражданской гвардии и одна местной администрации, также к ней планируют привлечь ВМС Испании. Специалисты собираются произвести контролируемый взрыв. Пляж будет закрыт для посетителей минимум до понедельника.

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