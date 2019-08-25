Видео: в Испании эвакуировали пляж после обнаружения бомбы

По данным издания, водолаз Гражданской гвардии Каталонии случайно нашел в нескольких метрах от берега взрывное устройство. По предварительной информации, речь идет о бомбе времени гражданской войны в Испании.
Part de la #Barceloneta desallotjada. Els agents busquen un possible artefacte sospitós @324cat #324mesvistes pic.twitter.com/bIUsZH2zNU— Edu Fusté (@edufustevarela) 25 августа 2019 г.
В операции по разминированию участвуют три лодки Гражданской гвардии и одна местной администрации, также к ней планируют привлечь ВМС Испании. Специалисты собираются произвести контролируемый взрыв. Пляж будет закрыт для посетителей минимум до понедельника.