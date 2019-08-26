Полиция просит помощи в поиске мамы с сыном: отправились в Таллиннский зоопарк и пропали

В воскресенье вечером Лайне и Яан отправились в зоопарк, где их в последний раз видели на концерте. Мама Лайне передвигается вместе с сыном Яаном. Родственники обыскали все близлежащие автозаправки, кафе и магазины. Но поиски результатов не принесли.

На момент исчезновения Лайне была одета в куртку зеленого цвета и полосатую юбку. На голове у нее была панамка.

Пропавшая Лайне. ФОТО: PPA

Яан был одет в черные спортивные штаны, бежевую жилетку и кепку.

Пропавший Яан. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Лайне и Яан нуждаются в ежедневной помощи. Они живут в Тарту, поэтому в Таллинне им все незнакомо.