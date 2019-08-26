Пн, 26.08.2019
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  • Полиция просит помощи в поиске мамы с сыном: отправились в Таллиннский зоопарк и пропали

Полиция просит помощи в поиске мамы с сыном: отправились в Таллиннский зоопарк и пропали

Лайне и Яан в Таллиннском зоопарке.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавших после посещения Таллиннского зоопарка 76-летней Лайне и 52-летнего Яана.

В воскресенье вечером Лайне и Яан отправились в зоопарк, где их в последний раз видели на концерте. Мама Лайне передвигается вместе с сыном Яаном. Родственники обыскали все близлежащие автозаправки, кафе и магазины. Но поиски результатов не принесли.

На момент исчезновения Лайне была одета в куртку зеленого цвета и полосатую юбку. На голове у нее была панамка.

Пропавшая Лайне.

ФОТО: PPA

Яан был одет в черные спортивные штаны, бежевую жилетку и кепку.

Пропавший Яан.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Лайне и Яан нуждаются в ежедневной помощи. Они живут в Тарту, поэтому в Таллинне им все незнакомо.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фото маму с сыном, позвонить по телефону 112.

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