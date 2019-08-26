Рейтинги партий: скандал вокруг гендиректора полиции привел к снижению поддержки EKRE

Если в прошлом месяце вспыльчивая манера общения обеспечила EKRE рост поддержки, то в августе данная тактика оказалась менее успешной — поддержка политической силы снизилась на 1,8 процента. Поскольку опрос проводился на той же неделе, когда разгорелся скандал вокруг гендиректора полиции, можно предположить, что это в существенной мере повлияло на ответы людей.

Несмотря на то, что EKRE растеряла поддержку, партия прочно обосновалась на второй строчке рейтинга следом за Партией реформ (36,8%). На третьем месте расположилась Центристская партия, которую в августе поддерживали 16 процентов респондентов.

Новый опрос показал, что плохо дела идут и третьего члена коалиции — партии «Отечество». Если бы выборы в Рийгикогу состоялись в эти дни, то, очевидно, партия не преодолела бы избирательный барьер. Лишь 4,8 опрошенных отдали бы свой голос за «Отечество».

«Следует учитывать и погрешность, которая может достигать 1,5 процента», - сказал эксперт Kantar Emor Айвар Воог. В то же время следует отметить, что неоднократно результаты «Отечества» на выборах превосходили результаты опросов.

Попытка увольнения гендиректора полиции сказалась на поддержке правительственной коалиции в целом – по сравнению с прошлым месяцем она снизилась на 3,1 процента до 38,4%.

Разумеется, от проблем правительственной коалиции выиграли оппозиционные партии. Поддержка Партии реформ выросла до 36,8%. За соцдемов свои голоса готовы отдать 13 процентов респондентов. Рост поддержки Социал-демократической партии несколько удивляет, поскольку партия практически исчезла с политической арены.