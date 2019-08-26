"Барселона" впервые победила без Месси и Суареса, "Реал" упустил победу на последних минутах

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 2-го тура Ла Лиги (5:2).

Каталонский клуб впервые сумел победить в матче чемпионата Испании, когда в составе не было ни Лионеля Месси и Луиса Суареса.

В матче с "Бетисом" в составе "сине-гранатовых" вышел на поле 16-летний Анссумане Фати, ставший вторым самым молодым игроком "Барсы" после Висенте Мартинеса, который дебютировал в составе каталонцев в 16 лет и 274 дня. Фати впервые вышел на поле в составе "Барсы" в 16 лет и 300 дней.

Мадридский "Атлетико" одерхал минимальную победу 1:0 над "Леганесом". Единственный гол забил на 70-й минуте Витоло. "Реал" в домашнем матче с "Вальядолидом" открыл счет на 82-й минуте после удара Карима Бензема, но Серхи Гвардиола за две минуты до конца встречи не позвлил команде Зидана отпраздновать викторию - 1:1.