"Барселона" впервые победила без Месси и Суареса, "Реал" упустил победу на последних минутах

В испанской Ла Лиге прошли матчи второго тура. "Вальядолид" сумел на последних минутах сотворить мини-сенсацию, отняв в гостевом поединке очки у "Реала".
«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 2-го тура Ла Лиги (5:2).
Каталонский клуб впервые сумел победить в матче чемпионата Испании, когда в составе не было ни Лионеля Месси и Луиса Суареса.
В матче с "Бетисом" в составе "сине-гранатовых" вышел на поле 16-летний Анссумане Фати, ставший вторым самым молодым игроком "Барсы" после Висенте Мартинеса, который дебютировал в составе каталонцев в 16 лет и 274 дня. Фати впервые вышел на поле в составе "Барсы" в 16 лет и 300 дней.
Мадридский "Атлетико" одерхал минимальную победу 1:0 над "Леганесом". Единственный гол забил на 70-й минуте Витоло. "Реал" в домашнем матче с "Вальядолидом" открыл счет на 82-й минуте после удара Карима Бензема, но Серхи Гвардиола за две минуты до конца встречи не позвлил команде Зидана отпраздновать викторию - 1:1.
В таблице Ла Лиги лидируют после двух встреч "Севилья" и "Атлетико" с шестью очками, "Реал" на третьем месте с четырьмя, "Барселона" имеет три очка после двух игр и занимает девятое место.