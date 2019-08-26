Дорога к Ныммескому рынку снова открыта для движения

Участок Эхитаяте теэ на Ныммеской горке от Мяннилийва теэ до рыночной площади с 26 августа снова открыт для движения автотранспорта и пешеходов.
Дорога была закрыта с 5 августа из-за работ по строительству лыжного туннеля, пишет Rus.ERR.
40-метровый металлический тоннель шириной около 6 метров смонтировали на Эхитаяте-теэ и погрузили 14 августа в грунт на глубину 8 метров.
В соответствии с договором, работы по строительству туннеля стоимостью более 500 000 евро должны быть полностью завершены в сентябре.