Российская Премьер-лига преподнесла громкую сенсацию

"Зенит" в гостях уступил "Уфе" 0:1, пропустив гол от Даниила Фомина на 79-й минуте. Неудача в Башкирии дорого обошлась петербуржцам - они потеряли лидерство и опустились сразу на пятое место. Лидером стал "Краснодар", после неудачи в Греции сумевший сыграть 1:1 с московским "Локомотивом". На вторую сточку в турнирной таблице поднялся "Спартак" в гостях обыгравший 2:1 самарские "Крылья Советов". "Ростов" одержал волевую победу 2:1 над "Рубином" - голы в команде Валерия Карпина забили Шомуродов и Саплинов. Победа позволила "Ростову" остаться в тройке лидеров.