Газета: Трамп поспорил c лидерами G7 по вопросу возвращения России

Согласно их данным, Трамп усиленно доказывал, что президент РФ Владимир Путин должен быть приглашен обратно через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашней G8 из-за Крыма.

Как отмечают источники издания, из присутствовавших мировых лидеров идею президента США поддержал только уходящий премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а нейтральную позицию занял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Остальные лидеры, в частности, премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон решительно выступили против этого предложения.

По словам европейского дипломата, большинство лидеров настаивали на том, что G-7 - это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, поэтому президент Путин, который, по их мнению, не представляет эти ценности, не может вернуться.

Тем временем, по данным дипломатического источника, Трамп не разделил эту точку зрения. По его словам, президент США утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию к участию в саммите.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о возвращении России в "группу восьми" обсуждается.

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.