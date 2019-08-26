Моуринью ждет увольнения Зидана

Как сообщает Sports.ru, этим летом португалец получил немало приглашений поработать в различных командах, включая сборные, однако все они были отвергнуты.

В случае, если «Реал» до января не начнет подыскивать возможную замену нынешнему главному тренеру Зинедину Зидану, Моуринью будет готов рассматривать предложения от других команд.