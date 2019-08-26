Пн, 26.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Моуринью ждет увольнения Зидана

Жозе Моуринью

ФОТО: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью надеется вновь возглавить мадридский клуб.

Как сообщает Sports.ru, этим летом португалец получил немало приглашений поработать в различных командах, включая сборные, однако все они были отвергнуты.

В случае, если «Реал» до января не начнет подыскивать возможную замену нынешнему главному тренеру Зинедину Зидану, Моуринью будет готов рассматривать предложения от других команд.

В настоящее время 56-летний португалец работает экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ