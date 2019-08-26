Пн, 26.08.2019
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Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивным процессом

Саломе Зурабишвили.

ФОТО: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / Scanpix

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила проходящие в воскресенье в Абхазии президентские выборы.

"Де-факто власти в Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Ранее в воскресенье МИД Грузии назвал президентские выборы в Абхазии незаконными.

"Так называемые выборы не будут иметь какой-либо правовой результат, полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", - заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

При этом Тбилиси в очередной раз призвал РФ отозвать свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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