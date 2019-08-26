Шведский финансист: уже пора наступить новому кризису

«На самом деле, если следовать мировой экономической логике, уже пора наступить кризису. Хорошие времена и так растянулись надолго, а макроэкономическое развитие циклично», - напомнил эксперт.

Ваши руки повязаны евро. Ни у правительства, ни у Банка Эстонии нет своих собственных возможностей финансировать большой дефицит в случае какого-то кризиса.

«Когда государство отказывается от своей валюты, оно отказывается от какой бы ни было возможности вести независимую денежную политику. В дальнейшем всё будет зависеть от финансовой политики. Так как ваши деньги общеевропейские – нет особой разницы между возможностями государств в единой еврозоне, будь это Эстония, Словения или Австрия. В этом смысле у Эстонии столь же ограниченные возможности, как и у города Йыхви, поскольку деньги уже не свои, несмотря на то, что на оборотной стороне монеты отчеканен эстонский эскиз. Это косметические различия».

По оценке Бу Крага, серьезных поводов для тревоги сейчас все же нет: «Биржа является индикатором, а там сейчас дела обстоят довольно хорошо. В отличие от 2008 года процентные ставки сейчас очень низкие и, по-видимому, останутся на достаточно низком уровне и в ближайшей перспективе. При низких процентных ставках всегда легче выйти из трудного положения».

Низкие процентные ставки могут спасти ситуацию. Это положительный момент.

«Низкие процентные ставки создают выгодные предпосылки для выживания. Если банки будут готовы не требовать незамедлительно амортизации кредитов и кредитных портфелей – это тоже хорошо», - пояснил банкир.

Потребителям шведский банкир посоветовал не бояться за свои сбережения в банках: «Откровенно говоря, я никогда не боялся за свои сбережения в местных банках – в отличие от 92-го, 98-го годов».

Не стоит бояться за сбережения в банках. В конце концов ваш заимодавец в высшей инстанции – это не ваше государство и даже не Европейский центробанк, а акционеры Swedbank.