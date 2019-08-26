Встреча Кальюлайд и Путина привела российских туристов в Эстонию

В мае этого года количество российских туристов в Эстонии неожиданно резко выросло. Руководитель компании, управляющей таллиннскими гостиницами, Айн Кяпп предполагает, что восточных соседей к нам привела встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным, пишет Postimees.
По данным Департамента статистики, в мае в гостиницах Эстонии ночевали 25 320 российских туристов – по сравнению с тем же временем прошлого года это на 41 процент больше. «Российский турист вернулся в Эстонию», «Российский турист заново открывает Эстонию» - писали газеты. Для сравнения, в апреле и в июне восточные соседи ночевали здесь почти на треть меньше.
Руководитель TallinnHotels Айн Кяпп, который управляет в столице гостиницами «Палас», «Савой» и «Берн», сначала задумался над причинами такого роста.
«Мы стали думать, почему так произошло – сработала реклама, EAS работает или что-то еще? – рассказал он. – Тогда начали говорить с нашими российскими гостями, чтобы выяснить, как они это объясняют. Они ответили: ваш президент же приезжала на встречу с нашим, в этом дело».
Интерес российских туристов к Эстонии резко снизился в 2014-2015 годах, когда обвалился курс рубля, а запад ввел в отношении России санкции. «Однако встреча президентов дала восточным соседям ободряющий сигнал. Ее осветили как хорошее дело. Никаких крупных скандалов это ни с одной стороны не вызвало. И это сразу хорошо повлияло на туризм», - выразил одобрение гостиничный предприниматель.
Самолюбие большого народа
Твердой уверенности в связи между визитом Кальюлайд к Путину и количеством российских туристов, конечно, нет. Руководитель Эстонского союза гостиниц и ресторанов Маарика Лийвамяги сказала, что мысль интересная, но никаких исследований или статистики по этому поводу не проводили и не собирали.
«Конечно, такие события могут оказывать влияние, но насколько оно велико и в чем именно выражается – неясно», - сказала она.
Собственник Nordic Hotels, расположенного в центре Таллинна, гостиничный предприниматель Феликс Мягус считает, что отдаленная связь между визитом главы государства и туризмом могла быть, но причина скорее в другом: в каком-то культурном или спортивном мероприятии, которое привлекло россиян сюда.
«Считать, что в результате визита резко вырастет количество туристов и этот рост будет устойчивым – я не знаю… сомнительно», - прокомментировал Мягус. Однако он считает визит Кальюлайд первым значительным шагом. «Добрососедские отношения в любом случае важны. Если наша официальная политика такова, что восточный сосед плохой и агрессивный, это оказывает негативное влияние на самолюбие большого народа. Конечно, именно поэтому многие решают сюда не ехать».
Приезжали бы на Певческий праздник
По-прежнему в Таллинн приезжает больше всего финских туристов. Например, в июне в эстонских гостиницах переночевали 84 000 финнов. Из всех посещающих Эстонию туристов они составляют в среднем треть. А чем вообще Эстония может привлечь туристов?
Айн Кяпп сказал, что мы находимся в не самом лучшем месте с географической точки зрения, также у нас плохой климат, поэтому нам нужно ловить туристов иначе. Номером один идут культурные мероприятия, например, Певческий праздник. Популярны также разные концерты и крупные спортивные состязания.
«Все важнее становится гастрономическая культура. У нас очень хорошие рестораны, в которые ходят поесть. Конечно, тут еще есть куда развиваться, - объяснил Кяпп. – Если говорить о снижении алкогольных акцизов, то я считаю, что это еще не коснулось заполняемости гостиниц. В то же время, такие туристы, которые приезжают в таллиннские театры и музеи, и, отправляясь обратно, берут с собой пиво, нам крайне важны. Их обязательно нужно беречь».
Кяпп также отметил, что правительство должно привести в порядок Горхолл, чтобы он превратился в международный конференц-центр.
«Это место, которое привлечет сюда людей и деньги, а также очень сильно поможет гостиничному сектору», - отметил он.
Стоит отметить, что для продвижения проекта Горхолла правительство ждет разрешения Европейской комиссии на выделение государственной помощи.
Как и в других сферах деятельности в Эстонии, туристический сектор тоже страдает от нехватки рабочих рук.
«Сейчас это самая большая проблема – как удержать хороших коллег, как их развивать и отвечать их ожиданиям», - признал он, добавив, что поскольку местных работников больше не найти, придется начать завозить в страну иностранную рабочую силу.
«Особенно тогда, когда старшее поколение выйдет на пенсию, а молодежь в таком количестве уже не будет приходить».
Заполняемость десяти гостиниц «Хилтон»
Особого внимания заслуживает то, что традиционные гостиницы – это далеко не единственные места, где туристы проводят ночи. Кяпп привел статистику, согласно которой заполняемость почти десяти гостиниц «Хилтон» в Таллинне уходит через Airbnb или Booking.com в сдаваемые в аренду квартиры, что оказывает давление на традиционные гостиничные сети.
Учитывая, что в гостинице Hilton Park 202 номера, это означает, что через интернет-платформу сдают 2000-2500 комнат.
«По меркам Таллинна это большое количество, абсолютно», - отметил Кяпп. Он далек от мысли о том, что бизнес со съемными квартирами нужно запретить.
«Изначальная идея же заключалась в том, что ты находишься в другой культуре, у кого-то дома, где пробуешь испеченный хозяйкой пирог. А теперь это превратилось в настоящий бизнес», - сказал Кяпп.
Он опечален тем, что если к гостиницам предъявляются жесткие требования по безопасности и иные правила, то администраторы гостевых квартир работают «в дикой природе».
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек купил дорогую квартиру в каком-то доме, расположенном в центре города: «Переезжает туда жить с семьей, а другие квартиры дома заполнены гостями Airbnb. Это неудобно. Против этого помогают правила: например, государство назначает количество недель в году, когда квартиры можно сдавать в аренду. Многие страны так делают».
По статистике, в прошлом году в Таллинне через Airbnb или Booking.com было заработано почти 22 миллиона евро, что на треть больше, чем в 2017 году.
«Конкуренция на рынке становится все жестче, более того, в ближайшие три года появится еще 12 процентов новых гостиниц», - отметил Кяпп.
Эстония на седьмом месте в списке предпочтений российских туристов
- В первой половине года жители России совершили 886 200 поездок в Эстонию, а это означает, что Эстония является седьмой страной в списке туристических предпочтений россиян, выясняется из статистики Российской пограничной службы.
- За год количество поездок российских туристов в Эстонию увеличилось на 3,3 процента. Всего за шесть месяцев россияне совершили 21,2 миллиона зарубежных поездок. Больше всего ездили в Турцию, спорный регион Грузии – Абхазию, Финляндию, Казахстан, Китай и на Украину. Далее следует Эстония.
- В то же время данные погранслужбы показывают пересечения границы, а не количество туристов, которые посетили, например, Эстонию. Это означает, что среди ездивших есть торговцы и контрабандисты.
- Для сравнения можно взять статистику Банка Эстонии, согласно которой в течение первых шести месяцев этого года Эстонию посетили чуть больше 400 000 российских туристов. Данные банка не следует путать с данными Департамента статистики, которые показывают ночевки в гостиницах.
Источник: BNS