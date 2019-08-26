Встреча Кальюлайд и Путина привела российских туристов в Эстонию

«Все важнее становится гастрономическая культура. У нас очень хорошие рестораны, в которые ходят поесть. Конечно, тут еще есть куда развиваться, - объяснил Кяпп. – Если говорить о снижении алкогольных акцизов, то я считаю, что это еще не коснулось заполняемости гостиниц. В то же время, такие туристы, которые приезжают в таллиннские театры и музеи, и, отправляясь обратно, берут с собой пиво, нам крайне важны. Их обязательно нужно беречь».

Кяпп также отметил, что правительство должно привести в порядок Горхолл, чтобы он превратился в международный конференц-центр.

«Это место, которое привлечет сюда людей и деньги, а также очень сильно поможет гостиничному сектору», - отметил он.

Стоит отметить, что для продвижения проекта Горхолла правительство ждет разрешения Европейской комиссии на выделение государственной помощи.

Как и в других сферах деятельности в Эстонии, туристический сектор тоже страдает от нехватки рабочих рук.

«Сейчас это самая большая проблема – как удержать хороших коллег, как их развивать и отвечать их ожиданиям», - признал он, добавив, что поскольку местных работников больше не найти, придется начать завозить в страну иностранную рабочую силу.

«Особенно тогда, когда старшее поколение выйдет на пенсию, а молодежь в таком количестве уже не будет приходить».

Заполняемость десяти гостиниц «Хилтон»

Особого внимания заслуживает то, что традиционные гостиницы – это далеко не единственные места, где туристы проводят ночи. Кяпп привел статистику, согласно которой заполняемость почти десяти гостиниц «Хилтон» в Таллинне уходит через Airbnb или Booking.com в сдаваемые в аренду квартиры, что оказывает давление на традиционные гостиничные сети.

Учитывая, что в гостинице Hilton Park 202 номера, это означает, что через интернет-платформу сдают 2000-2500 комнат.

«По меркам Таллинна это большое количество, абсолютно», - отметил Кяпп. Он далек от мысли о том, что бизнес со съемными квартирами нужно запретить.

«Изначальная идея же заключалась в том, что ты находишься в другой культуре, у кого-то дома, где пробуешь испеченный хозяйкой пирог. А теперь это превратилось в настоящий бизнес», - сказал Кяпп.

Он опечален тем, что если к гостиницам предъявляются жесткие требования по безопасности и иные правила, то администраторы гостевых квартир работают «в дикой природе».

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек купил дорогую квартиру в каком-то доме, расположенном в центре города: «Переезжает туда жить с семьей, а другие квартиры дома заполнены гостями Airbnb. Это неудобно. Против этого помогают правила: например, государство назначает количество недель в году, когда квартиры можно сдавать в аренду. Многие страны так делают».

По статистике, в прошлом году в Таллинне через Airbnb или Booking.com было заработано почти 22 миллиона евро, что на треть больше, чем в 2017 году.

«Конкуренция на рынке становится все жестче, более того, в ближайшие три года появится еще 12 процентов новых гостиниц», - отметил Кяпп.