Рауд: зачем Эстонии ЕС? Чтобы отправлять туда всех неудобных русских ребят

Сам же я в среду размышлял о том, насколько все это нравится нашим неэстонцам, живущим с нами в одной, единой Эстонии, как было сказано в речи 20 августа. Беженцы (сколько бы их сюда ни приехало) беженцами (хотя интересно, конечно, знают ли они, что стали частью местных политических игр). Но у нас же есть и русские, и их совсем не мало. Хотя кажется, что часть из них так до сих пор и не поняла, где именно они живут.

У меня есть знакомые среди эстонских русских, с которыми мы говорим на эстонском языке о делах Эстонии и об эстонском образе мыслей. В то же время меня грызут сомнения, что они – исключение (которых, к счастью, становится все больше, но все же это исключение) из общей массы, которая когда-то нагрянула в Эстонию «по квотам».

Может быть, я ошибаюсь, не знаю.

Мысли на эту тему возникли у меня пару недель назад, когда вместе с друзьями я отправился в кафе на телебашне смотреть закат. После этого мы прогулялись вокруг башни и пошли поглядеть на танк, который служит напоминанием того, как именно там чуть не была перерезана артерия нашей независимости.

Стоя у бронемашины я уловил разговор. «Мама, так они и наш танк украли», – сказала маленькая девочка. «Тихо!» – приказала мама, не желая, чтобы то, о чем они говорят дома, дошло до чужих ушей.

Конечно, можно сказать, что ребенок еще маленький и еще многого не знает. Но также говорят, что устами младенца глаголет истина.

Я подумал, может, этот ребенок из России – в таком случае удивляться нечему. Несколько лет назад один московский школьный учитель истории сказал мне, что историю Балтийских стран – как 1939-40, так и 1989-91 годы – он может объяснять ученикам в лучшем случае минут десять на отдельных занятиях. Больше времени в нынешней российской школьной программе для этого не предусмотрено.

Если же девочка эстонская русская, то ей, конечно же, в школе объясняют, как тут все было. Но интересует ли ее это?

Недавно встретился с одним из моих товарищей из Ученической дружины Эстонии, который одно время, будучи учителем истории по образованию, занимал государственный пост, но потом вернулся обратно в школу из чувства миссии. В русскую школу, в Ласнамяэ.

«Знаешь, я привел их к Ратушной площади, а они спросили, что за церковь у вас здесь стоит. Их действительно не интересует Эстония, – сказал он. – Каким-то образом они сдают выпускные экзамены, а потом говорят, что все равно уедут обратно в Россию и начнут жизнь там».

У меня готов ушат холодной воды для тех молодых людей, которые надеются на радушный прием Великого Отечества: вас в Москве никто не ждет. За годы работы в Москве я видел и слышал, что там об эстонских русских говорят, как о провинциальных людях, у которых, по сути, не осталось корней. Конечно, есть среди русских, уехавших в Москву, очень успешные люди, но они – все равно большое исключение. Да, когда дело касается политики в России, наши русские становятся нужны Москве как «пятая колонна», которую можно привести в действие. И это реальная угроза нашей безопасности, вспомните Бронзовую ночь. Но вообще русские - просто статисты, существующие где-то в пограничной зоне имперской родины. Которых мы интегрируем, погружаем в языковую среду и прочее. Но даже сейчас, спустя почти три десятилетия после Советской Эстонии, в нашей стране существуют две школьные системы и отсутствует смелость принять политическое решение прекратить данное положение дел, как это сделали в Латвии. Когда-нибудь мы точно перейдем на эстоноязычное обучение, все обещают перед выборами. Когда-нибудь люди точно начнут жить на Марсе, думаю я.

Но погодите-ка, есть еще одна возможность. Я услышал об этом недавно и поразился, что раньше это не приходило мне в голову. «Зачем же нам нужен Европейский союз?» – спросила меня моя знакомая, хорошо разбирающаяся в международных отношениях. И ответила: «Так ведь для того, чтобы мы могли отправить туда всех тех молодых русских, которые не хотят интегрироваться в эстонскую жизнь, а в Россию тоже, конечно же, не поедут!»