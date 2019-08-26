Инвестиционная фирма: государство должно подталкивать людей активнее копить на старость

Согласно исследованию финансовой грамотности населения стран ОЭСР, показатели Эстонии лишь немного уступали среднемировому уровню: 13,4 пункта против 13,7.

Однако, если по уровню теоретических знаний жители Эстонии отстают лишь от Гонконга и Южной Кореи, то по уровню реальных накоплений наша страна отстает от большинства европейских стран. По мнению председателя правления Credit Union House Максима Сорокина, это означает, что, с учетом уровня доходов и знаний, жители Эстонии могли бы больше инвестировать в свое будущее, сообщается в пресс-релизе Credit Union House.

«Если верить результатам последнего исследования Центра мониторинга развития, жители Эстонии склонны слишком оптимистично относиться к своим экономическим перспективам, рассчитывая на стабильный рост доходов и повышение по службе. При этом большинство опрошенных недооценивало риски, связанные со здоровьем и возможным ухудшением экономической ситуации», – заявил Максим Сорокин.

По его словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что лишь 9% от всех жителей, присоединившихся ко второй ступени пенсионного страхования, выбрали пенсионный фонд сознательно, оценивая все показатели. Остальные предпочли согласиться с предложенным банком вариантом.