Инвестиционная фирма: государство должно подталкивать людей активнее копить на старость

Уровень доходов и финансовой грамотности жителей Эстонии позволяет гораздо активнее инвестировать в безбедную старость, чем они делают это сегодня. Такое мнение высказывают финансовые специалисты Credit Union House. При этом государство могло бы стимулировать людей к увеличению объема пенсионных накоплений.
Согласно исследованию финансовой грамотности населения стран ОЭСР, показатели Эстонии лишь немного уступали среднемировому уровню: 13,4 пункта против 13,7.
Однако, если по уровню теоретических знаний жители Эстонии отстают лишь от Гонконга и Южной Кореи, то по уровню реальных накоплений наша страна отстает от большинства европейских стран. По мнению председателя правления Credit Union House Максима Сорокина, это означает, что, с учетом уровня доходов и знаний, жители Эстонии могли бы больше инвестировать в свое будущее, сообщается в пресс-релизе Credit Union House.
«Если верить результатам последнего исследования Центра мониторинга развития, жители Эстонии склонны слишком оптимистично относиться к своим экономическим перспективам, рассчитывая на стабильный рост доходов и повышение по службе. При этом большинство опрошенных недооценивало риски, связанные со здоровьем и возможным ухудшением экономической ситуации», – заявил Максим Сорокин.
По его словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что лишь 9% от всех жителей, присоединившихся ко второй ступени пенсионного страхования, выбрали пенсионный фонд сознательно, оценивая все показатели. Остальные предпочли согласиться с предложенным банком вариантом.
По словам Максима Сорокина, для того, чтобы подтолкнуть людей больше инвестировать в свое будущее, государству необходимо внедрить всего несколько технических новшеств. «Например, при возврате переплаченного подоходного налога Налогово-таможенный департамент мог бы по умолчанию предлагать возможность отправить возвращаемую сумму на один из накопительных счетов человека: будь то пенсионный фонд или, например, счет в ссудо-сберегательном обществе. Кроме того, пенсионные фонды могли бы в простой визуальной форме демонстрировать, какой образ жизни обеспечивает тот или иной уровень инвестиций», – пояснил Сорокин.