Источник: Трамп предложил использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами

Президент США Дональд Трамп неоднократно обсуждал с советниками по национальной безопасности идею использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, угрожающими Соединенным Штатам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом таких обсуждений.

Один из источников передал слова президента, высказанные в ходе одного из совещаний в Белом доме, посвященного проблеме ураганов: «Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их ядерной бомбой? Они [ураганы] начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?» — процитировал он Трампа.

По словам собеседника портала, который был на той встрече, реакция докладчика была примерно следующей: «Сэр, мы посмотрим, что можно с этим сделать». На самом деле, отмечает источник, присутствовавшие были поражены.

Источник также добавил, что Трамп уже ранее высказывал подобную идею в разговоре с одним высокопоставленным чиновником Белого дома. В материалах с заседания Совета национальной безопасности США в 2017 году говорится, что президент спрашивал, может ли администрация бомбить ураганы. При этом слово «ядерный» в контексте бомбардировок ураганов не употреблялось.