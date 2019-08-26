Президент Керсти Кальюлайд приступает к работе на юго-востоке страны

За пять дней президент встретится с местными предпринимателями, действующими в социальной сфере людьми и людьми, которые поддерживают жизнеспособность деревенских сообществ и уездных центров. В понедельник она посетит Ряпина, где откроет учебный год в Ряпинаской садоводческой школе и посетит местные больницу и бумажную фабрику. Во вторник президент посетит Сетумаа и проведет перед деревенским магазином LEPO дискуссию о предпринимательстве и предприимчивости.

В среду президент будет преимущественно посещать предприятия, в четверг она посетит Ахья и Пылваскую больницу. Во второй половине дня она обсудит с главами уездных центров роль центров. На юго-востоке страны также пройдет ряд рабочих встреч и церемоний, которые обычно проводятся в Кадриорге. Кроме того, у президента намечены встречи с волостными и городскими собраниями, посещения музеев и совместная деятельность с местными жителями.