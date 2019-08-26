Forbes: Huawei не выжить на западном рынке без Google

Торговая война между США и Китаем продолжается. Заместитель председателя Huawei Эрик Сюй на выходных заявил, что санкции могут привести к снижению выручки от продаж смартфонов более чем на 10 миллиардов долларов в этом году, однако это меньше, чем ожидала компания, пишет ixbt.com. При этом Huawei уверена, что в случае полного запрета последствия для компании не будут критическими.

Американское издание Forbes считает иначе, по крайней мере, применительно к западному рынку. Хоть у Huawei есть своя собственная операционная система, эксперты считают, что шансы этой системы невелики. Тэд Бауман из Banyan Hill Publishing высказал мнение по этому поводу.

Huawei — производитель электроники, только начинающий разрабатывать альтернативную мобильную операционную систему, которая будет конкурировать с Android от Google и iOS от Apple. Google, с другой стороны, является растущей технологической компанией, которая имеет интересы во многих областях. Google —фактически монополист онлайн-поиска с огромным доходом. Также компания является важным игроком в индустрии облачных вычислений. Это дает Google много разных источников дохода, которые могут помочь в любой ценовой войне с Huawei.

Тэд Бауман считает, что Китай может позволить Huawei получить сильное преимущество на местном рынке. При этом Huawei фактически отдаст западный рынок Google и Apple, а сама компания сосредоточится на внутреннем рынке и рынках с низким уровнем дохода в Азии и Африке.