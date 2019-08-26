Только взгляните: квартира с превосходным интерьером ждет покупателя в историческом здании

Стильная квартира, общая площадь которой составляет 68,3 квадратных метрах, расположена в построенном в 1912-1914 годы доме. Здание по-прежнему является памятником архитектуры, пишет Postimees.

ФОТО: KV.EE

Для этой квартиры был подготовлен полноценный дизайнерский проект. Все здесь согласовано с Департаментом охраны памятников старины. Жилье состоит из отрытой кухни с гостиной, спальни, ванной и туалета.

ФОТО: KV.EE

Благодаря грамотной планировке, окна выходят на обе стороны дома. Вишенка на торте этого объекта недвижимости - толстые стены из плитняка и потолки высотой 3,7 метра.

ФОТО: KV.EE

В ходе реставрации были сохранены настенные росписи, чугунные радиаторы, межкомнатные двери, окна, дверные ручки и часть исторического карниза. Кстати, мебель и интерьерные решения уже входят в цену.