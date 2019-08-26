В стрельбе по полицейским в финском Порвоо подозреваются два гражданина Швеции

По сообщению полиции Финляндии, двое задержанных вчера в Тампере мужчин являются подозреваемыми, нанесшими ранения полицейским в Порвоо. Задержанные являются гражданами Швеции 1989 и 1994 года рождения, сообщил портал новостей YLE.
В связи с инцидентом в Порвоо они подозреваются в двух покушениях на убийство.
В ночь с субботы на воскресенье преступники открыли огонь по приехавшим по вызову полицейским в индустриальной зоне города. Оба полицейских были ранены.
Задержанию предшествовала погоня, во время которой преступники открыли огонь по полицейским. В этой перестрелке никто не пострадал, но были повреждены три полицейские машины.
В данный момент продолжается предварительное следствие.
Полиция отметила, что благодаря эффективному сотрудничеству подозреваемых удалось задержать в пределах 24 часов после инцидента.