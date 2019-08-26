Пн, 26.08.2019
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  • В стрельбе по полицейским в финском Порвоо подозреваются два гражданина Швеции

В стрельбе по полицейским в финском Порвоо подозреваются два гражданина Швеции

Soome politseinik valvamas piirkonda, mille lähistel tulistamine toimus.

ФОТО: Lehtikuva / Reuters / Scanpix

По сообщению полиции Финляндии, двое задержанных вчера в Тампере мужчин являются подозреваемыми, нанесшими ранения полицейским в Порвоо. Задержанные являются гражданами Швеции 1989 и 1994 года рождения, сообщил портал новостей YLE.

В связи с инцидентом в Порвоо они подозреваются в двух покушениях на убийство.

В ночь с субботы на воскресенье преступники открыли огонь по приехавшим по вызову полицейским в индустриальной зоне города. Оба полицейских были ранены.

Задержанию предшествовала погоня, во время которой преступники открыли огонь по полицейским. В этой перестрелке никто не пострадал, но были повреждены три полицейские машины.

В данный момент продолжается предварительное следствие.

Полиция отметила, что благодаря эффективному сотрудничеству подозреваемых удалось задержать в пределах 24 часов после инцидента.

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