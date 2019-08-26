В стрельбе по полицейским в финском Порвоо подозреваются два гражданина Швеции

В связи с инцидентом в Порвоо они подозреваются в двух покушениях на убийство.

В ночь с субботы на воскресенье преступники открыли огонь по приехавшим по вызову полицейским в индустриальной зоне города. Оба полицейских были ранены.

Задержанию предшествовала погоня, во время которой преступники открыли огонь по полицейским. В этой перестрелке никто не пострадал, но были повреждены три полицейские машины.

В данный момент продолжается предварительное следствие.