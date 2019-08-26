СМИ: литовские пограничники задержали двух российских коллег

Вечером в минувшую пятницу в литовской Ниде были задержаны двое российских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу, сообщила служба новостей телеканала LNK.
По данным телеканала, сотрудники Пограничной службы ФСБ России были замечены на территории Литвы их литовскими коллегами около 23.00.
Россияне, вооруженные пистолетами, углубились на территорию Литвы на полкилометра.
По словам заместителя главы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, российские пограничники сказали, что непреднамеренно нарушили границу.
"Они реагировали на нарушение границы с российской территории на литовскую, так они пояснили. По причине своей неопытности, поскольку они работали только на своем контрольно-пропускном пункте на российской стороне, они зашли на нашу территорию, а наши пограничники с помощью систем видеонаблюдения зафиксировали этот факт, прибыли, выявили, где они находятся. Начали процедуры", - пояснил Мачайтис.
Об инциденте было сообщено российскими пограничникам. В субботу нарушители были переданы РФ.
Инцидент произошел в Ниде, после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области РФ.