СМИ: литовские пограничники задержали двух российских коллег

"Они реагировали на нарушение границы с российской территории на литовскую, так они пояснили. По причине своей неопытности, поскольку они работали только на своем контрольно-пропускном пункте на российской стороне, они зашли на нашу территорию, а наши пограничники с помощью систем видеонаблюдения зафиксировали этот факт, прибыли, выявили, где они находятся. Начали процедуры", - пояснил Мачайтис.