Анетт Контавейт не смогла пробиться в топ-20 мирового теннисного рейтинга

Первая ракетка Эстонии покинула неделю назад топ-20 и возможность вернуться в мировую элиту предоставится нашей спортсменке на стартующем Открытом чемпионате США по теннису, где Контавейт в первом круге сразится с 22-летней испанкой, 83-й ракеткой мира, Сарой Соррибес-Тормо.