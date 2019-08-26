Пн, 26.08.2019
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Анетт Контавейт не смогла пробиться в топ-20 мирового теннисного рейтинга

Anett Kontaveit.

ФОТО: MATTHEW STOCKMAN / AFP

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в мировом женском теннисном рейтинге WTA осталась на 21-й позиции.

Первая ракетка Эстонии покинула неделю назад топ-20 и возможность вернуться в мировую элиту предоставится нашей спортсменке на стартующем Открытом чемпионате США по теннису, где Контавейт в первом круге сразится с 22-летней испанкой, 83-й ракеткой мира, Сарой Соррибес-Тормо.

Кайа Канепи поднялась на одну строку рейтинга: с 83-го на 82-е место. В первом круге US Open Канепи ожидает встреча с соседкой по рейтингу, 79-й ракеткой мира, немкой Татьяной Мария.

Лидирует в женском рейтинге Наоми Осака,  второй идет австралийка Эшли Барти, третье место занимает чешка Каролина Плишкова.

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