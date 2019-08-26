С сентября уездные маршруты в Валгамаа начнет обслуживать GoBus

Предприятие будет обслуживать уездные линии, используя на ни 23 новых автобуса Mercedes-Benz, Iveco и SOR, сообщает GoBus.

Новые автобусы, по сообщению предприятия, более экологичны и комфортны, а число посадочных мест в них составляет 19, 20, 29, 35 или 49. На линиях останутся работать также три более старых автобуса.

"Почти все автобусы на сегодня уже прибыли на место, водители оформлены на работу, и сейчас идет установка дополнительного оборудования, включая устройства для продажи билетов. Мы готовы обслуживать жителей Валгамаа", - сказал региональный директор GoBus по Южной Эстонии Калле Сависте.

Все новые автобусы оборудованы кондиционерами и ремнями безопасности, а также видекоамерами безопасности алкозамками. Для того, чтобы пассажирам было удобнее следить за маршрутом, внутри и снаружи автобусов установлены электронные табло. В каждом автобусе есть место для сложенной детской коляски.

"Заключенный с новым перевозчиком договор несет с собой несколько изменений, которые сделают использование общественного транспорта на уездных линиях более удобным, безопасным и быстрым. Графики следования скорректированы прежде всего с учетом нужд учащихся и работающего населения, обеспечивая сообщения между различными центрами притяжения на основе анализа загруженности линий", - сказала исполнительный директор Центра общественного транспорта Валгамаа Лийя Рятсеп.

Начиная с 1 сентября линии будут разделены на две группы вместо прежних трех. Первая будет обслуживать в основном весь Валга и волость Тырва, соединив волостные центры с Антсла, Эльва, Тарту и Выру. Во второй останется волость Отепяэ, и таким образом зимняя столица будет соединена с Тарту, Эльва и Антсла.

Другим большим изменением станет новая билетная система, в связи с чем пассажирам уездных линий нужно приобрести единую проездную карточку и валидировать с ее помощью поездки в автобусе.

"Валидировать карту можно после того, как пассажир сообщил водителю свою конечную остановку и водитель выбрал ее в кассовом устройстве. Точный выбор конечной остановки важен для того, чтобы на основании загруженности маршрутов принять оптимальные решения по дальнейшему оформлению сети маршрутов", - сказала Рятсеп.