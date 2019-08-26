Роскошный подарок для жителей Таллинна: фестиваль «Свет шагает-2019» представит новое шоу

С 18 по 20 сентября в Кадриорге и Старом городе зажгутся тысячи огней, которые, по задумке организаторов, укажут гостям тропу времен, ставшую темой нынешнего фестиваля.
Директор фестиваля Каспар Лоотсманн отметил, что за 14 лет из скромного мероприятия по случаю окончания паркового сезона в Кадриорге фестиваль превратился в трехдневное световое представление. По его словам, в этом году ожидается более 50 000 гостей.
Световая цепь будет состоять из более чем 40 инсталляций, которые представят в новом свете любимые горожанами места и неизвестные уголки города. В фестивале примут участие артист из Голландии с музыкально-световым шоу, из Латвии с шоу фонтанов и многие другие.
Фестиваль пройдет 18-19 сентября в Кадриорге и 19-20 сентября в Старом городе.