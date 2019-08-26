МВД развивает систему автоматизированного погранконтроля стоимостью 5 миллионов евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что тендер, среди прочего, предполагает взятие в аренду и установку 16 систем АВС в двух местах сроком на семь лет. Министерство внутренних дел заключит договор о закупке с участником тендера, который предложит наиболее выгодные условия.

Оборот кандидата на оказание услуги должен в течение трех последних хозяйственных лет быть не менее 5 млн евро. Договор заключается сроком на 48 месяцев. Предложения по тендеру можно направлять в МВД до середины дня 30 сентября.