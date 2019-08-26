Пн, 26.08.2019
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"Барселона" готова на все ради Неймара

Неймар.

ФОТО: Mauro Pimentel / AFP

«Барселона» по-прежнему хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара, передает Sports.ru.

Каталонцы сделают очередное предложение о трансфере по двум формулам, сообщает Le Parisien.

«Барселона» предложит 40 млн евро за аренду Неймара, а в обратном направлении в годичную аренду отправится полузащитник Усман Дембеле.

При этом у «Барсы» будет право выкупа за 170 млн. Однако отмечается, что Дембеле не хотел бы покидать каталонский клуб.

Второй вариант – 40 млн евро за аренду 27-летнего бразильца с обязательством выкупа за 170 млн.  

По данным Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» опасается, что «ПСЖ» отклонит любое их предложение.

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