"Барселона" готова на все ради Неймара

Каталонцы сделают очередное предложение о трансфере по двум формулам, сообщает Le Parisien.

«Барселона» предложит 40 млн евро за аренду Неймара, а в обратном направлении в годичную аренду отправится полузащитник Усман Дембеле.

При этом у «Барсы» будет право выкупа за 170 млн. Однако отмечается, что Дембеле не хотел бы покидать каталонский клуб.

Второй вариант – 40 млн евро за аренду 27-летнего бразильца с обязательством выкупа за 170 млн.