В Таллинне услугу таксоизвоза предлагал водитель без вида на жительство и необходимых разрешений

В результате этого гражданин Ирака Салам Хамзах Хуссейн, не имея вида на жительство и с недействительной картой обслуживания, предлагал в Таллинне таксоуслуги на арендованной машине с логотипом Bolt.

ФОТО: kuavtõmmis

Согласно документам, имеющимся в распоряжении Postimees, мужчина предлагал на арендованной у Bolt машине услуги в Таллинне, например, 21 августа. При проверке информации стало ясно, что срок действия его вида на жительство истек месяц назад, 21 июля.

Руководитель таллиннской Муниципальной полиции Айвар Тоомпере подтвердил, что Салам Хамзах Хуссейн действительно не имеет с 22 июля и действующей карты обслуживания в связи с прекращением действия вида на жительство. Срок действия карты транспортного средства на автомобиль с регистрационным номером 785BYV закончился 19 июля, по заявлению самого мужчины. И так как у него отсутствуют необходимые документы, предлагать услуги таксоизвоза он не может.

Все это означает, что у Bolt отсутствует какой-либо контроль за тем, действительны ли разрешения, необходимые для водителей, оказывающих услуги через их платформу. Не видит предприятие и проблемы в том, что их автомобили выдаются в аренду людям, у которых нет действительных удостоверяющих личность документов.

То же подтверждает и Тоомпере Postimees. «К сожалению, с Bolt есть проблемы, они предлагают использовать платформу людям, у которых нет на это права», – говорит руководитель МуПо, обещая связаться с фирмой.

Пресс-секретарь Bolt Карин Касе в свою очередь комментирует, что у большинства водителей карта обслуживания бессрочная. «Есть несколько исключений, к примеру, люди, живущие в Эстонии на основании временного вида на жительство, но они обычно покидают страну, когда срок действия вида на жительство подходит к концу», – сказала она.