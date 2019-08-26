Пешеход возмущен организацией движения в центре Таллинна: когда исправят ситуацию?

«Здравствуйте! Уже очень давно на пешеходном переходе перекрестка улицы Пронкси и Нарвского шоссе были установлены кнопки для пешеходов, но они по сей день не не работают. По этой причине людям приходится долго ждать разрешающего сигнала светофора. Некоторые подвергают свои жизни опасности, так как перебегают дорогу на красный свет прямо перед проезжающими мимо машинами. И такая ситуация наблюдается довольно давно», - поведал он.

По мнению, читателя, это один из самых неудобных пешеходных переходов в столице. «Планируют ли ввести в эксплуатацию кнопки для пешеходов? Люди устали страдать, добираясь до работы», - подытожил он.

Как сообщил руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо, перекресток Нарвского шоссе, улицы Пронкси и Йыэ – является местом пересечения городских магистралей, поэтому нагрузка на него чрезвычайно высока. «Поскольку через данный перекресток проезжает большое количество транспорта, включая общественный, использование кнопок для пешеходов не является целесообразным. Пешеходные кнопки вместе с зуммерами (оба устройства размещены в едином корпусе) были установлены для упрощения пересечения дороги слабовидящими людьми», - сказал он.