Галерея: суд проведет новое предварительное заседание по делу жены эстонского политика

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, пояснив, что суд дал время до начала сентября сторонам обсудить процессуальные вопросы.

Жене эстонского политика Ээрика-Нийлеса Кросса — Мэри Кросс — в конце июня 2019 года было предъявлено обвинение в даче ложных показаний.

Пыхьяская окружная прокуратура направила дело в суд после того, как выяснилось, что когда Мэри Кросс опрашивали в качестве пострадавшей, она несколько раз сознательно давала в полиции ложные показания, будто бы 27 ноября 2018 года в парке на Штромке неизвестные мужчины забросали ее камнями. В ходе уголовного производства выяснилось, что Мэри Кросс не находилась в это время на Штромке.

В ноябре прошлого года в социальных сетях распространилось сообщение, что на пляже Штромки в Таллинне на американку Мэри Кросс напали двое мужчин-эстонцев, которые бросали в нее камнями и велели ей возвращаться домой. Сообщалось, что на мужчинах была одежда с символикой партии EKRE.

Окружной прокурор Юлле Яанхольд уточнил, что, хотя обвиняемая не объяснила на допросе, почему она дала полиции соответствующие показания, прокуратура считает доказанным факт дачи ложных показаний.

«Все собранные доказательства указывают на то, что в то время, когда, по словам обвиняемой, в нее якобы кидались камнями в парке, она находилась в другом районе», - объяснила Яанхольд.