Пн, 26.08.2019
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  • Отправившегося на каяке с мыса Колга на Рухну латыша нашли мертвым

Отправившегося на каяке с мыса Колга на Рухну латыша нашли мертвым

Фанат езды на каяке Айгис Аудерс погиб в Балтийском море.

ФОТО: Läti politsei Facebooki konto

Вчера после обеда в восточной части Рижского залива в море было найдено тело неизвестного человека. Родственники опознали, что погибшим является отправившийся позапрошлой неделе с мыса Колка в море 58-летний Айгис Аудерс, пишет Pärnu Postimees.

Фанат езды на каяке из Латвии утром 16 августа отправился с мыса Колка в Латвии на остров Рухну, но до места не добрался. Оливково-зеленый каяк и весло нашли в прошлую среду в зоне между побережьем Тыстамаа и Варбла в Пярнуском заливе. По словам родственников, в лодке не оказалось маленького весла, мобильного телефона CAT в водонепроницаемом чехле и бежево-зеленой кепки. Все остальные вещи, взятые с собой в путь, находились на борту в водонепроницаемой камере.

Пропавшего в море латыша искали латвийские и эстонские спасательные вертолеты, а при помощи родственников и добровольцев в течение девяти дней прочесывали остров Рухну, южное и юго-западное побережье Сааремаа, а также прибрежную зону от Виртсу до Иклаи острова Кихну и Манилайд.

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