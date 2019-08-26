Отправившегося на каяке с мыса Колга на Рухну латыша нашли мертвым

Фанат езды на каяке из Латвии утром 16 августа отправился с мыса Колка в Латвии на остров Рухну, но до места не добрался. Оливково-зеленый каяк и весло нашли в прошлую среду в зоне между побережьем Тыстамаа и Варбла в Пярнуском заливе. По словам родственников, в лодке не оказалось маленького весла, мобильного телефона CAT в водонепроницаемом чехле и бежево-зеленой кепки. Все остальные вещи, взятые с собой в путь, находились на борту в водонепроницаемой камере.