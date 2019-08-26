Хакеры взломали базу с данными клиентов Mastercard

Так, платежная система уведомила бельгийский и немецкий регуляторы о том, что еще 19 августа этого года компания смогла зафиксировать крупную утечку данных, в результате которой "большое количество" клиентов могли быть подвергнуты взлому, пишет Ferra. Но при этом в компании отметили, что предприняли все необходимые меры и удалили все те персональные данные клиентов, что попали в свободный доступ.

Mastercard рассказала, что инцидент произошел по вине сторонней немецкой компании, а точнее ее программы лояльности. «Мы очень серьезно относимся к приватности и безопасности и предпринимаем все возможные шаги для расследования проблемы», — объявил официальный представитель компании.