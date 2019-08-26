Пн, 26.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Хакеры взломали базу с данными клиентов Mastercard

MasterCard

ФОТО: Andrew Matthews / PA Wire/PA Images

Компания Mastercard официально признала, что допустила крупную утечку данных собственных клиентов.

Так, платежная система уведомила бельгийский и немецкий регуляторы о том, что еще 19 августа этого года компания смогла зафиксировать крупную утечку данных, в результате которой "большое количество" клиентов могли быть подвергнуты взлому, пишет Ferra. Но при этом в компании отметили, что предприняли все необходимые меры и удалили все те персональные данные клиентов, что попали в свободный доступ.

Mastercard рассказала, что инцидент произошел по вине сторонней немецкой компании, а точнее ее программы лояльности. «Мы очень серьезно относимся к приватности и безопасности и предпринимаем все возможные шаги для расследования проблемы», — объявил официальный представитель компании.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ