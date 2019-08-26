Два российских голкипера признаны лучшими в НХЛ

Василевский по итогам регулярного сезона-2018/19 одержал больше всех побед в лиге (39), разделил четвертое место по "сухим" матчам , помог "Тампе" повторить рекорд НХЛ по победам в течение регулярного сезона (62) и завоевать Президентский кубок. В июне на церемонии вручения наград НХЛ Василевский впервые в карьере получил приз лучшему голкиперу регулярного сезона "Везина Трофи". Он стал первым вратарем в истории "Лайтнинг", выигравшим "Везина Трофи". В июле Василевский подписал новый восьмилетний контракт с "Тампой", по которому будет зарабатывать в среднем за сезон 9,5 миллиона долларов.