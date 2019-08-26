Все для науки: Таллиннский технический университет купит мебель за миллион евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что тендер составлен одним пакетом; с пятью признанными успешными предприятиями будет заключен рамочный договор.

По условиям тендера, нетто-оборот предприятия в течение трех последних хозяйственных лет должен быть не менее одного миллиона евро.