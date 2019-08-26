Все для науки: Таллиннский технический университет купит мебель за миллион евро

Таллиннский технический университет (TalTech) объявил о проведении государственного тендера на закупку лабораторной мебели. Предполагаемая сумма сделки составит миллион евро, передает BNS.
Об этом BNS сообщила пресс-служба вуза, отметив, что тендер составлен одним пакетом; с пятью признанными успешными предприятиями будет заключен рамочный договор.
По условиям тендера, нетто-оборот предприятия в течение трех последних хозяйственных лет должен быть не менее одного миллиона евро.
Предложения по конкурсу можно подавать до утра 27 сентября. Договор о поставках будет заключен сроком на 48 месяцев.