Политолог: Центристская партия продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей

«Возможно, что новые руководители центристов во главе с Юри Ратасом не являются для русскоязычных сильными лидерами. Кроме того, может быть, они не общаются с русским электоратом так часто», - цитирует Рейна Тоомла Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.