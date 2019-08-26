Пн, 26.08.2019
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  • Политолог: Центристская партия продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей

Политолог: Центристская партия продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей

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Рейн Тоомла.

ФОТО: Toomas Huik

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла считает, что Центристская партия и в дальнейшем продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей.

«Возможно, что новые руководители центристов во главе с Юри Ратасом не являются для русскоязычных сильными лидерами. Кроме того, может быть, они не общаются с русским электоратом так часто», - цитирует Рейна Тоомла Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

«Сейчас только 57 процентов русскоязычных избирателей поддерживают центристов. Думаю, что этот спад продолжится», - отметил политолог, добавив, что, конечно, для Центристской партии это грустная новость, но она должна быть готова к такой ситуации.

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