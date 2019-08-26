Политолог: Центристская партия продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла считает, что Центристская партия и в дальнейшем продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей.
«Возможно, что новые руководители центристов во главе с Юри Ратасом не являются для русскоязычных сильными лидерами. Кроме того, может быть, они не общаются с русским электоратом так часто», - цитирует Рейна Тоомла Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.
«Сейчас только 57 процентов русскоязычных избирателей поддерживают центристов. Думаю, что этот спад продолжится», - отметил политолог, добавив, что, конечно, для Центристской партии это грустная новость, но она должна быть готова к такой ситуации.