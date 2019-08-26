Греция в огне: в туристических регионах объявлена повышенная готовность к стихийному бедствию

В Греции продолжается борьба с огнем. Во многих даже туристических регионах страны объявлена повышенная готовность к стихийному бедствию. Об этом сообщает Kathimerini.
Самая тяжелая ситуация с лесными пожарами сложилась в трех греческих районах: близ Калавриты, в Беотии и в Превезе, сообщает Turizm. Местным пожарным пришлось прибегнуть к помощи авиации, а также эвакуировать нескольких групп туристов. Всего за последние 24 часа появилось 44 очага возгорания в различных частях Греции. К началу недели местные власти объявили очень высокий риск возникновения пожара (категория риска 4) в следующих областях: Аттика, Центральная Греция (остров Эвия), Пелопоннес (Коринфия и Арголида), Восточная Македония и Фракия (Эврос, Самофракия), Северо-Эгейский регион (острова Лемнос и Лесбос).
Накануне греческим спасателям пришлось эвакуировать сотни туристов из пяти отелей на острове Самос в Эгейском море. Здесь лесные пожары охватили туристическую часть района Месокампос близ пляжа Гликориза. Борцы с огнем пытались справиться со стихией в ночные часы. К утру понедельника пожарные локализовали возгорание, все эвакуированные туристы уже вернулись в гостиницы. По сообщениям правоохранительных органов, пожар возник из-за искры на столбе линии электропередачи.
В Греции установилась жаркая ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня. Последние несколько дней в большинстве греческих регионов дует штормовой ветер, а столбик термометров показывает +40.
Борьба с пожарами продолжается и на другом конце планеты - в лесах Амазонии. При этом масштабы стихии названы специалистами рекордными, и даже угрожающими климату всей планеты. Власти Бразилии приступили к тушению горящего тропического леса только под давлением международных сил.