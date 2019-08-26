Дмитрий Песков и Владимир Путин. ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Заявление Игоря Семьина о том, что врачей не предупредили о поступлении «радиоактивных пациентов» после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, обязательно проверят, пообещали в Кремле. Архангельский врач ранее публично подтвердил: его коллегам не сообщали, что пациенты, которых привезли в больницу после взрыва, могут быть источником радиоактивного излучения.

«Мы видели сообщения о заявлении этого врача. Я убежден, что компетентные органы, которые берут информацию из первоисточника, они эту информацию проверят. Здесь сомнений быть не должно», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си.

Врачи, обследовавшие пострадавших при взрыве, до сих пор соглашались говорить об этом только на условиях анонимности. Репортаж, основанный на разговорах с врачами, на прошлой неделе был опубликован Би-би-си.

Газета Moscow Times в пятницу обратила внимание на запись в соцсети «ВКонтакте» Игоря Семьина, который еще 14 августа писал: врачей не предупредили о том, что их пациенты могут быть источником радиоактивного излучения.

«Подставлены оказались многие: молодые ребята, самому старшему из которых 31 год, за сутки развалившиеся от радиации, население Северодвинска, дружно сходившее на пару-тройку внеплановых рентгенограмм, врачи, мои коллеги, которые оказались перед пострадавшими просто [неподготовленными], банально респираторов не было. Никто ничего не сказал, не предупредил и все. Бросили их, дальше разбирайтесь, как хотите», - писал Семьин.

На сайте Архангельского областного клинического госпиталя указано, что Игорь Семьин работает там сердечно-сосудистым хирургом. Источник в госпитале подтвердил Би-би-си, что Семьин работает в этой больнице. «Мы теперь беспокоимся, что у него могут быть проблемы», - сказал он.

Би-би-си удалось узнать, что врачам, которым привезли пострадавших, не сказали, что пациенты являются источником радиации. Всего с зараженными радиацией контактировали 90 человек, и людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше, оценивали ситуацию двое сотрудников Архангельской областной клинической больницы.

Медики согласились говорить с корреспондентом Би-би-си на условиях анонимности. Аналогичные публикации вышли у «Медузы» и «Новой газеты».

«Кто-то хочет умышленно накалить информационный фон»

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выражал скепсис по поводу публикаций со ссылкой на врачей, говоривших на условиях анонимности.

«Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение конкретно. Постановка вопроса „архангельские врачи утверждают…“, мне кажется, не имеет права на существование, - говорил Песков на прошлой неделе. - Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности».

В пятницу правительство Архангельской области заявило, что у одного из обследованных специалистов, которые помогали пострадавшим после взрыва на военном полигоне в Нёноксе, нашли радиоактивный цезий-137. Обследование прошли более 110 человек - это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона, говорится в сообщении пресс-службы.

«У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, - сказано в сообщении. - С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу».

Согласно заключению Федерального медицинского биофизического центра, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях.

В среду 21 августа «Медуза» со ссылкой на сотрудника Архангельской областной больницы писала, что врачу, у которого нашли радиоактивный элемент, сказали, что он «просто наелся фукусимских крабов» в Таиланде, куда недавно ездил.