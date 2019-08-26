Фото: двукратный олимпийский чемпион попал в страшное ДТП

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 метров кениец Дэвид Рудиша попал в автомобильную аварию, но не пострадал, передает Р-Спорт.
Автомобиль Рудишы столкнулся с рейсовым автобусом, когда 30-летний легкоатлет направлялся домой в Килгорис (Кения). По данным kenyans.co.ke, никто не пострадал.
"В субботу ночью я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной все в порядке, я не получил повреждений, - написал Рудиша на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографией с серьезными повреждениями автомобиля.
Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП с автобусом в Кении
12:47 26.08.2019
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[Кениец Дэвид Рудиша]
© AFP 2019 / FRANCK FIFE
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 метров кениец Дэвид Рудиша попал в автомобильную аварию, но не пострадал.
Автомобиль Рудишы столкнулся с рейсовым автобусом, когда 30-летний легкоатлет направлялся домой в Килгорис (Кения). По данным kenyans.co.ke, никто не пострадал.
"В субботу ночью я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной все в порядке, я не получил повреждений, - написал Рудиша на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографией с серьезными повреждениями автомобиля.
Рудиша был доставлен в больницу, где у него не было обнаружено никаких переломов. Спортсмен жаловался только на боль в нижних конечностях и груди. Затем Рудиша был выписан из больницы.
Рудиша – двукратный чемпион мира и мировой рекордсмен в беге на 800 м.
Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG— David Rudisha (@rudishadavid) August 26, 2019