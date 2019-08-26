Фото: двукратный олимпийский чемпион попал в страшное ДТП

Автомобиль Рудишы столкнулся с рейсовым автобусом, когда 30-летний легкоатлет направлялся домой в Килгорис (Кения). По данным kenyans.co.ke, никто не пострадал.

"В субботу ночью я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной все в порядке, я не получил повреждений, - написал Рудиша на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографией с серьезными повреждениями автомобиля.

Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП с автобусом в Кении

12:47 26.08.2019

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[Кениец Дэвид Рудиша]

© AFP 2019 / FRANCK FIFE

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 метров кениец Дэвид Рудиша попал в автомобильную аварию, но не пострадал.

Автомобиль Рудишы столкнулся с рейсовым автобусом, когда 30-летний легкоатлет направлялся домой в Килгорис (Кения). По данным kenyans.co.ke, никто не пострадал.

"В субботу ночью я выжил в дорожной аварии в Кероке по пути домой в Килгорис после лобового столкновения с автобусом. Со мной все в порядке, я не получил повреждений, - написал Рудиша на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографией с серьезными повреждениями автомобиля.

Рудиша был доставлен в больницу, где у него не было обнаружено никаких переломов. Спортсмен жаловался только на боль в нижних конечностях и груди. Затем Рудиша был выписан из больницы.

Рудиша – двукратный чемпион мира и мировой рекордсмен в беге на 800 м.