Видео: в Honda разработали подушку безопасности, которая должна лучше защищать голову

Как поясняет N+1 , в случае аварии фронтальная подушка безопасности надувается за доли секунды и принимает на себя удар головы, смягчая его последствия. Однако если речь идет о столкновении с малым перекрытием, при котором автомобиль врезается в другую машину или неподвижный объект лишь частью передка, то обычная фронтальная подушка может нанести вред. Дело в том, что в таких авариях автомобили резко разворачивает от удара, и в результате голова водителя или пассажира может соскользнуть с подушки вбок и скрутиться, что чревато серьезными травмами мозга.

Чтобы решить эту проблему специалисты Honda изменили конструкцию фронтальной подушки безопасности, сделав ее трехсекционной. При этом центральный сегмент немного утоплен вглубь относительно боковых, а между ними натянута тонка сетка. При столкновении голова водителя или пассажира попадает на эту сетку, которая дополнительно смягчает удар, а также притягивает боковые сегменты подушки, которые обхватывают голову с боков и предотвращают соскальзывание.

Небольшая видеозапись испытаний новой подушки на специальном стенде, имитирующем столкновение с малым перекрытием на скорости 64 километра в час, была опубликована на канале Honda в YouTube.