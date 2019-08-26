Лесные пожары стремительно уничтожают джунгли Амазонии

Колоссальные площади распространения лесных пожаров в Бразилии привели к тому, что в двух штатах страны - Амасонас и Акри - объявлено чрезвычайное положение. Дым от горящих лесов дошел уже и до крупнейшего города Южного полушария - Сан-Паулу.

По данным Института экологических исследований Амазонии, причиной пожара стали именно вырубки леса, а отнюдь не засуха. По данным исследователей, лес поджигают для зачистки территорий, используемых потом под нужды сельского хозяйства.

В свою очередь президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что за возгораниями могут стоять неправительственные организации, призывающие бороться с пожарами. Болсонару подозревает, что тем самым организации пытаются очернить репутацию президента и правительства, так как те прекратили их госфинансирование.

Макрон vs. Болсонару

Представители государств-членов G7 в воскресенье, 25 августа, заявили о желании оказать помощь странам, на территории которых находятся дождевые леса Амазонии. Финансовая и техническая помощь "большой семерки" должна быть направлена в затронутые лесными пожарами страны "как можно скорее", подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита в Биаррице.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Колумбия уже обратилась к международному сообществу с призывом о помощи в тушении пожаров. Он подчеркнул, что страны-члены "большой семерки" в настоящий момент поддерживают контакт со всеми государствами, на территории которых простираются леса Амазонии, обсуждая с ними детали оказания технической и финансовой помощи в тушении пожаров. Планируется, что для борьбы с бедствием будет задействован "международный механизм мобилизации", указал Макрон.

Президент Бразилии Жаир Болсонару раздраженно отреагировал на то, что пожары в Амазонии обсуждаются на саммите G7 без участия представителей этой страны. Ранее он уже обвинял Макрона в "колонизаторском менталитете".

В свою очередь президент Франции заявил, что чувствует себя обманутым Болсонару в вопросе защиты климата. Проблема лесных пожаров в Амазонии имеет международное значение, указал Макрон, добавив, что здесь идет речь "о биологическом разнообразии, кислороде и борьбе с глобальным потеплением". Учитывая то, что на северо-востоке Южной Америки находится французский заморский департамент Гвиана, можно сказать, что Франция является страной, непосредственно затронутой проблемой, заявил Макрон.

Бразилии ставят ультиматумы

24 августа, в день открытия саммита G7 во Франции, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что если Бразилия не предпримет действенных мер по тушению лесных пожаров, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года, пишет DW.

Интерфакс передает, что сенатор США от штата Гавайи, член Демократической партии Брайан Шац призвал сократить выделение финансовой помощи Бразилии до тех пор, пока не будет приведена в норму ситуация с пожарами в тропических лесах Амазонии, сообщило в пятницу американское издание The Hill.

"Когда сенат вернется к работе, я буду работать с коллегами, чтобы сдержать все источники нашей финансовой помощи Бразилии до тех пор, пока этот кризис не закончится", - говорится в заявлении Шаца.