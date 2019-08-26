Картина дня: попавшийся на нарушении таксист, авария с трамваем и идея министра образования

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями понедельника.
Рейтинги партий: скандал вокруг гендиректора полиции привел к снижению поддержки EKRE
Как показал опрос, проведенный Kantar Emor по заказу Postimees, предпринятая министрами Мартином и Мартом Хельме попытка сместить с занимаемой должности гендиректора Департамента полиции и погранохраны привела к снижению поддержки EKRE. Инцидент негативно сказался на поддержке всего правительства. Читать далее...
В шведском Мальме в ходе стрельбы погибла 30-летняя женщина
Сегодня в шведском городе Мальме возле популярного ресторана произошла стрельба, в результате которой погибла 30-летняя женщина. Читать далее...
В Таллинне услугу таксоизвоза предлагал водитель без вида на жительство и необходимых разрешений
Фирма Bolt не может или не хочет постоянно контролировать, кто предлагает услуги таксоизвоза через их платформу или кому они сдают в аренду свои машины для оказания услуг. Читать далее...
Политолог: Центристская партия продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей
Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла считает, что Центристская партия и в дальнейшем продолжит терять поддержку русскоязычных избирателей. Читать далее...
Из-за аварии трамвай сошел с рельсов, двухмесячный ребенок в больнице
Около трамвайной остановки Поска произошла авария, в связи с чем трамвайное движение на некоторое время было затруднено. В настоящее время движение восстановлено. Читать далее...
Фото: в снесенных развалинах дома нашли капсулу времени
Сегодня в волостной управе Тори в Синди вскрыли историческую капсулу времени, которые и по сей день закладываются в краеугольные камни строений. Речь идет о здании бывшего профтехучилища Синди, в ходе сноса которого и наткнулись на историческую находку, датирующуюся 11 июня 1962 года. Читать далее...
Тынис Саартс: экреизация как новая формула успеха Центристской партии?
Русский избиратель сделал Центристскую партию большой, но легко может ее и уничтожить, пишет политолог Тынис Саартс (ТЛУ). Читать далее...
Рауд: зачем Эстонии ЕС? Чтобы отправлять туда всех неудобных русских ребят
В этом году в речах по случаю Дня восстановления независимости было несколько меньше пафоса, чем обычно. Скорее, стало понятно, что, как и многие граждане Эстонии, часть правителей государства, в том числе президент, находятся в замешательстве, поскольку продолжающееся политическое шоу начинает превращаться в низкобюджетный фильм, которому нет конца, а извиняющееся правительство – в гостей, которые все не хотят уходить, пишет в Postimees Неэме Рауд. Читать далее...
Шведский финансист: уже пора наступить новому кризису
Готовиться ли жителям Эстонии затягивать ремни? Шведский банкир и финансист, один из «отцов» эстонской кроны Бу Краг ответил на этот вопрос утвердительно, посоветовав не бояться за свои сбережения в банке. Читать далее...
Мечтать не вредно: жители Эстонии видят работу как-то совсем иначе
Реальность и видение идеальной рабочей среды значительно различаются среди населения Эстонии. Работа в открытом офисе не привлекает многих, а наибольшее беспокойство вызывает учет времени, проведенном на рабочем месте, следует из исследования рабочей среды. Читать далее...
Встреча Кальюлайд и Путина привела российских туристов в Эстонию
В мае этого года количество российских туристов в Эстонии неожиданно резко выросло. Руководитель компании, управляющей таллиннскими гостиницами, Айн Кяпп предполагает, что восточных соседей к нам привела встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным. Читать далее...
Президент Латвии: Балтийский путь стал началом быстрого распада Советского Союза
Президент Латвии Эгил Левитс был одним из примерно двух миллионов жителей стран Балтии, которые приняли участие в акции Балтийский путь 23 августа 1989 года, во время которой страны Балтии продемонстрировали свое желание восстановить независимость от СССР. Читать далее...
Роскошный подарок для жителей Таллинна: фестиваль «Свет шагает-2019» представит новое шоу
С 18 по 20 сентября в Кадриорге и Старом городе зажгутся тысячи огней, которые, по задумке организаторов, укажут гостям тропу времен, ставшую темой нынешнего фестиваля. Читать далее...
Внимание! В пятницу за пользование дорогами в Эстонии можно будет платить только наличными
В пятницу, 30 августа, Департамент шоссейных дорог проведет техническое обслуживание электронной системы оплаты пользования дорогами, в связи с чем во второй половине дня (с 16:30 до 23:00) нельзя будет внести плату ни в интернете, ни через платежные терминалы банковской карточкой на пограничных пунктах. Читать далее...
Отправившегося на каяке с мыса Колга на Рухну латыша нашли мертвым
Вчера после обеда в восточной части Рижского залива в море было найдено тело неизвестного человека. Родственники опознали, что погибшим является отправившийся позапрошлой неделе с мыса Колка в море 58-летний Айгис Аудерс. Читать далее...
Лесные пожары стремительно уничтожают джунгли Амазонии
Тропические леса Амазонки горят рекордными темпами. По данным бразильского государственного космического центра INPE, с начала 2019 года в Бразилии было зарегистрировано более 70 тысяч очагов лесных пожаров. Это на 83 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Читать далее...
Ректор ТТУ Аавиксоо: мы подумываем заявить в прокуратуру о преступлении
Cегодня в Таллиннском техническом университете в связи со скандалом в Институте Нурксе состоялся инфочас, на котором ректор университета Яак Аавиксоо сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру из-за случившегося. Читать далее...
Идея министра образования: у первоклашек русских школ будет по два учителя, и второй будет говорить только по-эстонски
На ежегодной педагогической конференции министр образования Майлис Репс предложила постепенно распространить на школы практику, которая оказалась удачной в детских садах - чтобы русскоязычные дети легче осваивали эстонский язык, предоставить им второго учителя, который будет вести урок только на эстонском. Читать далее...
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов. Читать далее...