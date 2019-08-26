Картина дня: попавшийся на нарушении таксист, авария с трамваем и идея министра образования

Встреча Кальюлайд и Путина привела российских туристов в Эстонию

В мае этого года количество российских туристов в Эстонии неожиданно резко выросло. Руководитель компании, управляющей таллиннскими гостиницами, Айн Кяпп предполагает, что восточных соседей к нам привела встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным. Читать далее...

Президент Латвии: Балтийский путь стал началом быстрого распада Советского Союза

Президент Латвии Эгил Левитс был одним из примерно двух миллионов жителей стран Балтии, которые приняли участие в акции Балтийский путь 23 августа 1989 года, во время которой страны Балтии продемонстрировали свое желание восстановить независимость от СССР. Читать далее...

Роскошный подарок для жителей Таллинна: фестиваль «Свет шагает-2019» представит новое шоу

С 18 по 20 сентября в Кадриорге и Старом городе зажгутся тысячи огней, которые, по задумке организаторов, укажут гостям тропу времен, ставшую темой нынешнего фестиваля. Читать далее...

Внимание! В пятницу за пользование дорогами в Эстонии можно будет платить только наличными

В пятницу, 30 августа, Департамент шоссейных дорог проведет техническое обслуживание электронной системы оплаты пользования дорогами, в связи с чем во второй половине дня (с 16:30 до 23:00) нельзя будет внести плату ни в интернете, ни через платежные терминалы банковской карточкой на пограничных пунктах. Читать далее...

Отправившегося на каяке с мыса Колга на Рухну латыша нашли мертвым

Вчера после обеда в восточной части Рижского залива в море было найдено тело неизвестного человека. Родственники опознали, что погибшим является отправившийся позапрошлой неделе с мыса Колка в море 58-летний Айгис Аудерс. Читать далее...

Лесные пожары стремительно уничтожают джунгли Амазонии

Тропические леса Амазонки горят рекордными темпами. По данным бразильского государственного космического центра INPE, с начала 2019 года в Бразилии было зарегистрировано более 70 тысяч очагов лесных пожаров. Это на 83 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Читать далее...

Ректор ТТУ Аавиксоо: мы подумываем заявить в прокуратуру о преступлении

Cегодня в Таллиннском техническом университете в связи со скандалом в Институте Нурксе состоялся инфочас, на котором ректор университета Яак Аавиксоо сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру из-за случившегося. Читать далее...

Идея министра образования: у первоклашек русских школ будет по два учителя, и второй будет говорить только по-эстонски

На ежегодной педагогической конференции министр образования Майлис Репс предложила постепенно распространить на школы практику, которая оказалась удачной в детских садах - чтобы русскоязычные дети легче осваивали эстонский язык, предоставить им второго учителя, который будет вести урок только на эстонском. Читать далее...

Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском